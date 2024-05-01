Украинские депутаты предложили легализовать ЧВК | 360°

Мир 01 мая 2024, 20:49 Украинские депутаты предложили легализовать ЧВК Верховная рада запланировала легализовать ЧВК на Украине Официальный сайт президента Украины

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Депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект о легализации частных военных компаний в стране. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Легализовать ЧВК предложили в связи со «срочной необходимостью уменьшения рисков» и негативных последствий для государства. В оборонные компании планируют трудоустраивать бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур.

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Авторы инициативы подчеркнули, что ЧВК позволят действовать за пределами Украины, но они будут платить налоги в государственный бюджет. В разработке проекта учли опыт США и других стран, добавили в документе.

Ранее украинские депутаты призвали ввести в школах и вузах военную подготовку, сообщил RT. Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады отметил, что инициатива поспособствует военно-патриотическому воспитанию молодежи. Дисциплине дадут название «Защита Украины».