Украинские депутаты предложили легализовать ЧВК | 360°

01 мая 2024, 20:49
Украинские депутаты предложили легализовать ЧВК
Верховная рада запланировала легализовать ЧВК на Украине
Депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект о легализации частных военных компаний в стране. Об этом сообщило агентство УНИАН.
Легализовать ЧВК предложили в связи со «срочной необходимостью уменьшения рисков» и негативных последствий для государства. В оборонные компании планируют трудоустраивать бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур.
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Авторы инициативы подчеркнули, что ЧВК позволят действовать за пределами Украины, но они будут платить налоги в государственный бюджет. В разработке проекта учли опыт США и других стран, добавили в документе.
Ранее украинские депутаты призвали ввести в школах и вузах военную подготовку, сообщил RT. Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады отметил, что инициатива поспособствует военно-патриотическому воспитанию молодежи. Дисциплине дадут название «Защита Украины».
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