Украинские беженцы оккупировали парк в центре Варшавы

Расположенный в центре Варшавы Свентокшиский парк стал местом сбора молодых украинских беженцев, которые распивают алкоголь и устраивают бои без правил на глазах у прохожих. Об этом сообщила газета Wyborcza .

Собеседник из мэрии польской столицы заявил, что иностранцы превратили зону отдыха в «худшее место в городе».

По данным журналистов, кулачные поединки и внезапные потасовки участники встреч снимают на видео, которые после публикуют в различных Telegram-каналах. Кроме личного участия, молодые украинцы подкупают бездомных, склоняя их к дракам один на один и делая ставки на вероятного победителя.

По данным полиции Варшавы, с января по ноябрь наряды приезжали в Свентокшиский парк 946 раз по жалобам местных жителей.

Сами подростки в комментарии журналистам заявили, что собираются в парке, потому что у них нет денег на другие развлечения и вместе они чувствуют себя в безопасности.

В начале ноября агентство Bloomberg со ссылкой на данные опросов и полицейской статистики сообщило, что Польша перестала считаться безопасной страной для украинских беженцев.

По данным авторов, число нападений на приехавших в поисках безопасности украинцев увеличилось в два раза, а число поляков, готовых оказать прием или помощь, сократилось до 48%,