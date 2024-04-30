Украинская чемпионка по гребле матом обругала соотечественников | 360°

Мир 30 апреля 2024, 15:36 Украинская чемпионка по гребле матом обругала соотечественников Чемпионка Украины Алейникова нецензурно высказалась о соотечественниках Unsplash

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Спортсменка Алсу Алейникова, являющаяся чемпионкой Украины по академической гребле, оскорбила жителей Днепропетровска и угрожала им. Пост появился в соцсети Instagram*.

Алейникова в нецензурной форме высказалась о соотечественниках, а также назвала их нищими, которые питаются только салом и сосисками.

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«Вам от России еще так прилетит», — отметила спортсменка.

Чемпионка Украины добавила, что скоро поедет в Дубай, в то время как украинцы будут «прятаться в бомбоубежищах». Пользователи соцсети в ответ на это раскритиковали Алейникову.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго рассказала, что российских спортсменов не хотят видеть на Олимпиаде во французской столице. Она подчеркнула, что атлетов с Украины в городе встретят как героев.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.