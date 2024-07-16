Украинку изнасиловали на пляже в Таиланде

В Таиланде мужчина изнасиловал туристку с Украины на пляже

Фото: Freepik

Приехавшая с Украины туристка стала жертвой изнасилования на пляже в Таиланде. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

По данным правоохранительных органов, 32-летняя женщина приехала на отдых на остров Самуи. Утром 8 июля на пляже Тонгсон на нее напал местный житель и изнасиловал. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и смогли найти подозреваемого. У 27-летнего парня изъяли мотоцикл, которым он пользовался в день нападения на украинку.

После задержания таиландец заявил, что секс с туристкой у него был по обоюдному согласию. Украинка опознала мужчину. Расследование продолжается.

Ранее злоумышленник изнасиловал 20-летнюю беженку с Украины на глазах у прохожих в центре Варшавы. Девушку нашел охранник, полиция оперативно нашла преступника.

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