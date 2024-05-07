Украинка рухнула на сцене во время генрепетиции Евровидения | 360°

Мир 07 мая 2024, 01:11 Украинка рухнула на сцене во время генрепетиции Евровидения Представительница Украины упала на сцене во время репетиции Евровидения РИА «Новости»

Читать 360 в

На прошлой неделе киевская рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, испытала неудачу во время генеральной репетиции Евровидения. Кадры выступления показали в Telegram-канале «Страна.ua».

В момент выхода на сцену 32-летняя певица запуталась в своем наряде и упала. Это вызвало беспокойство у тысяч зрителей, которые присутствовали на открытой репетиции.

Реклама

Видеозапись падения украинской представительницы Евровидения появилась в социальных сетях. Некоторые комментаторы уже начали анализировать случившееся как плохой знак для участия Украины в мероприятии. Савраненко исполнит дуэтом с другой местной певицей Jerry Heil песню Teresa & Maria.

В 2024 году Евровидение пройдет в Швеции с 7 по 11 мая. В нем не будут участвовать представители из России и Белоруссии. Ранее организаторов конкурса обвинили в поддержке Израиля из-за денег. Многие зрители стали призывать к бойкоту Евровидения.