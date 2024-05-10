Украина вышла из соглашения СНГ о полетах судов спецназначения | 360°

Мир 10 мая 2024, 18:29 Украина вышла из соглашения СНГ о полетах судов спецназначения Представитель кабмина в Раде: Украина вышла из договора СНГ о спецбортах

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Украина вышла из соглашения Содружества Независимых Государств о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Об этом в Telegram-канале написал представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Подписанный в 1993 году документ предусматривал в том числе полеты судов спецназначения с главами государств, правительств и министерскими делегациями.

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Речь идет об обеспечении безопасности полетов спецсудов. В частности, участники соглашения должны обеспечить взаимодействие профильных органов для координации полетов в воздушном пространстве СНГ.

Депутат Рады Алексей Гончаренко предупреждал, что Украина планирует денонсировать соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Документ подписали в декабре 1991 года в столице Белоруссии.