Украина вышла из соглашения СНГ о полетах судов спецназначения | 360°

10 мая 2024, 18:29
Украина вышла из соглашения СНГ о полетах судов спецназначения
Представитель кабмина в Раде: Украина вышла из договора СНГ о спецбортах
Украина вышла из соглашения Содружества Независимых Государств о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Об этом в Telegram-канале написал представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
Подписанный в 1993 году документ предусматривал в том числе полеты судов спецназначения с главами государств, правительств и министерскими делегациями.
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Речь идет об обеспечении безопасности полетов спецсудов. В частности, участники соглашения должны обеспечить взаимодействие профильных органов для координации полетов в воздушном пространстве СНГ.
Депутат Рады Алексей Гончаренко предупреждал, что Украина планирует денонсировать соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Документ подписали в декабре 1991 года в столице Белоруссии.
Верховная рада
Украина
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