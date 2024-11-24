В сеть утекли секретные документы Великобритании. Они говорят о том, что именно эта страна пыталась всеми силами не допустить прекращения боевых действий на Украине. Проект министерства обороны назвали «Алхимия». Ведущая 360.ru Анастасия Букреева обсудила с политологом Сереем Станкевичем роль британского руководства в украинском конфликте.

«Что касается роли Британии, несомненно, она велика. В основном сейчас работают британские спецслужбы», — заявил Станкевич.

Он добавил, что стоит задуматься над тем, кто все это организовал. Эти люди не захотят огласки.

«У Британии нет сейчас серьезной армии, и даже знаменитый британский флот, который раньше был основой британской военной мощи, сейчас находится в упадке. Главное, чем может Британия обеспечивать свою международную роль и влияние на международные события, — это операции британских спецслужб. Они пользуются очень серьезной репутацией во всем мире», — подчеркнул политолог.

Станкевич допустил, что именно эти спецслужбы стали основным инструментом в руках британской постимперской политики. Страна заинтересована в поддержании напряженности и конфликтов в Европе. Когда континентальные державы между собой остро конкурируют, а тем более сталкиваются, в том числе с использованием оружия, Британия использует островное положение, чтобы не нести от этого убытки.

«Традиционным предметом усилий Британии раньше были Азия и Кавказ. Сейчас туда сложнее дотянуться, ресурсы уже не те. А вот Украина стала объектом главных усилий Британии сейчас», — отметил собеседник 360.ru.

Он напомнил, что Украина конфликтует не только с Россией. Если с РФ у нее вооруженный конфликт, то со многими соседними государствами у нее серьезные противоречия. В качестве примера Станкевич назвал Польшу, Венгрию и Словакию. На этом фоне Британия пытается найти для себя какие-то выгоды.