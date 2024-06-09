Украина соберет коалицию для информатак на Россию

Нацсовет по ТВ и радио: Украина создаст коалицию с Западом для информатак на РФ

Украинские власти планируют создать вместе с Западом коалицию для того, чтобы атаковать Россию в инфопространстве. С таким заявлением глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк выступила в эфире национального радио.

Она обвинила РФ в совершении информационных атак на украинские теле- и радиоэфиры. По словам Герасимюк, причастность России подтвердили в европейских странах.

«Для того, чтобы атаковать Россию, мы должны создать такую коалицию союзников, которые бы сопротивлялись этому», — отметила она.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев ранее рассказал 360.ru о том, что «русские хакеры» стали инструментом демонизации России. При этом США и Европа сами активно занимаются хакерскими атаками.