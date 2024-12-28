Украина решила перепродать американский газ
FT: Украина получила первую партию американского газа
Первая партия сжиженного природного газа из США поступила на территорию Украины. Об этом заявило издание Financial Times.
Американский газ передали украинскому энергохолдингу ДТЭС через Средиземное море.
Национальный оператор газовой системы Греции заявил, что компания оставит себе около одной десятой части голубого топлива из США, а оставшееся перепродаст греческим фирмам.
Власти Украины считают, что поставки американского газа способны обеспечить регион источником энергии и подорвать российское влияние на его энергосистему.
Польша и Еврокомиссия с 2025 года начнут подготовку проекта санкций против газа, атомных технологий и ядерного топлива из России.