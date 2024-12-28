Украина решила перепродать американский газ

Первая партия сжиженного природного газа из США поступила на территорию Украины. Об этом заявило издание Financial Times .

Американский газ передали украинскому энергохолдингу ДТЭС через Средиземное море.

Национальный оператор газовой системы Греции заявил, что компания оставит себе около одной десятой части голубого топлива из США, а оставшееся перепродаст греческим фирмам.

Власти Украины считают, что поставки американского газа способны обеспечить регион источником энергии и подорвать российское влияние на его энергосистему.

Польша и Еврокомиссия с 2025 года начнут подготовку проекта санкций против газа, атомных технологий и ядерного топлива из России.