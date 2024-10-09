Украина присвоила заходивший в Крым сухогруз под флагом Камеруна

Суд на Украине конфисковал сухогруз под флагом Камеруна за вывоз зерна из Крыма

Власти Украины конфисковали задержанный в Одесской области сухогруз под флагом Камеруна. Судно перешло в собственность государства, сообщила Госпогранслужба .

Морская охрана и правоохранительные органы задержали в Одесской области камерунское судно USKO MFU, которое заходило в порты Крыма для осуществления коммерческой деятельности. Суд конфисковал сухогруз.

Капитан попал под следствие. Госпогранслужба сообщила, что его обвинили в нарушении порядка въезда в Крым для нанесения ущерба государственным интересам Украины.

Судно арестовали 11 июля в акватории порта Рени, сообщили «Известия». Прокуратура Украины заявила, что оно вывезло из Севастополя более трех тонн агропродукции для турецкого заказчика.

Другое судно, принадлежавшее компании из Дубая и якобы груженое зерном из Крыма, Украина требовала задержать в 2023 году. Оно прибыло 17 апреля в Турцию под панамским флагом.