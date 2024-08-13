Украина получила очередной денежный транш от ЕС

Евросоюз направил Украине очередной транш бюджетной помощи на 4,2 миллиарда евро. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Средства выделили в рамках фонда помощи киевскому режиму объемом в 50 миллиардов евро, который рассчитан до 2027 года.

«Во вторник Еврокомиссия направила почти 4,2 миллиарда евро Украине от фонда помощи. Таким образом, из этого фонда общее количество выделенных средств достигло 12 миллиардов евро», — заявили в ЕК.

Фонд для Украины — это программа финансирования нынешних бюджетных расходов республики на 50 миллиардов евро. Срок действия поддержки рассчитан до конца 2027 года. Выплаты из нее осуществляют в обмен на проведение Украиной преобразований и реформ, на которых настаивает Еврокомиссия.

ЕК в апреле в рамках проекта бюджетной помощи направила Украине транш в размере 1,5 миллиарда евро.