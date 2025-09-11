Украина перестала получать азербайджанский газ

Газ из Азербайджана перестал поступать на Украину. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

За 10 дней сентября в республику поступило 236 миллионов кубометров газа — этот объем поставок соответствовал августу. Но с начала сентября полностью прекратилось поступление газа из Румынии, который считался азербайджанским по договоренности о поставках.

Ситуация может быть связана с повреждением газотранспортной трубы на границе Румынии и Молдавии, однако в августе подача топлива по ней еще шла.

Ведущую долю в поставках на Украину в сентябре традиционно занял газ из Словакии и Венгрии — 145 миллионов кубов. Также увеличился импорт из Польши — 101 миллион кубов за первую декаду.

В пресс-службе Минэнерго Украины сообщили, что министр энергетики страны Светлана Гринчук провела переговоры с азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым по поставкам через Трансбалканский коридор для диверсификации маршрутов и источников топлива.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил Украине развалом за один день в случае прекращения поставок газа.