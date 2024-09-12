Украденное фото Черчилля без сигары нашли

В Италии нашли фото бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Снимок украли из отеля в Канаде два года назад, сообщило CBC News .

По данным издания, новый владелец купил фотографию у лондонского аукционного дома Sotheby’s, не подозревая, что ее украли.

Подозреваемого в краже задержали в апреле. Мужчину обвинили в краже, подделке документов и торговле краденым имуществом. Власти Канады получат снимок Черчилля в конце месяца.

Фото Черчилля сделал канадский фотограф Юсуф Карш в декабре 1941 года после выступления политика в парламенте Канады с речью о Второй мировой войне.

Снимок стал знаменитым из-за того, что экс-премьера запечатлели без сигары. Карш забрал ее прямо перед фотосессией. Поэтому Черчилль получился хмурым на снимке.

Ранее на аукционе продали вставную челюсть бывшего премьер-министра Великобритании. Лот ушел с молотка за 22,7 тысячи долларов.