UKMTO получило уведомление США и сделало заявление

UKMTO через свой офис в Дубае координирует взаимодействие военных и торговых судов в регионе Персидского залива. Согласно руководству этой организации, блокада коснулась всего иранского побережья — и в заливе, и за его пределами.

Более конкретные рекомендации для торговых судов UKMTO выпустит позже, как только получит всю необходимую информацию.

Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном в Исламабаде. CENTCOM уведомило, что блокада будет осуществляться в Оманском заливе и Аравийском море к востоку от Ормузского пролива и распространяется на все суда, независимо от их флага.

США начали морскую блокаду иранских портов в понедельник, 13 апреля. Американское командование в регионе уверяло, что не будет мешать проходу судов через Ормузский пролив в другие страны или из них.