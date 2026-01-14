Уиткофф и Кушнер собрались встретиться с Путиным до конца января

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер привезут Путину план завершения конфликта на Украине

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер начали подготовку к визиту в Москву для нового раунда переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg .

Собеседники журналистов не назвали точной даты, ограничившись выражением «в ближайшем будущем», но не исключили, что визит произойдет до конца января.

Источники добавили, что представители США представят президенту России новые планы по урегулированию украинского конфликта, включающие гарантии безопасности.

В минувший понедельник, 12 января, украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что окончательная версия американского мирного соглашения появится через две недели. Он подчеркнул, что документ передадут для рассмотрения на самом высоком уровне.

Зеленский добавил, что российская сторона получит копию мирного соглашения от представителей США, с которыми находится в постоянной коммуникации.