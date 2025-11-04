Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским

Постпред США при НАТО Уитакер на встрече с Зеленским призвал завершить конфликт

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер на встрече в президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X .

«Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться», — говорится в посте.

Американский дипломат отметил, что мир, достигнутый «благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед».

Постоянный представитель США при НАТО прибыл в столицу Украины с рабочим визитом.

В середине октября Мэттью Уитакер сказал, что Пентагон ждет, когда союзники по НАТО начнут выделять больше средств и вооружений для Украины.