Ученый заявил о скрываемой властями Канады болезни мозга

Власти Канады запретили изучать неизвестную болезнь мозга, которую могли подхватить десятки человек. Об этом заявил канадский нейробиолог Сэмюэл Вайс, его процитировало издание The Guardian .

«Весной 2021 года я полагал, что все правительственные усилия по разгадке этой тайны не за горами. Однако вскоре научные усилия свернули по просьбе правительств», — сообщил он.

Вайс отметил, что научное сообщество «было готово задействовать финансовые и человеческие ресурсы» для исследования загадочной болезни, однако ученым отказали в праве на ее изучение.

Нейробиолог извинился перед теми, кто пострадал от болезни. По его словам, неизвестный недуг коснулся около 350 человек.

Это не первый ученый, который сообщил о запрете на изучение загадочной болезни мозга в Канаде. Его коллеге Майкл Култхарт также з апретили исследовать загадочную неврологическую болезнь в провинции Нью-Брансуик.