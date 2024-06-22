Ученый заявил о скрываемой властями Канады болезни мозга

Нейробиолог Вайс: власти Канады специально не дают изучать загадочную болезнь

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Власти Канады запретили изучать неизвестную болезнь мозга, которую могли подхватить десятки человек. Об этом заявил канадский нейробиолог Сэмюэл Вайс, его процитировало издание The Guardian.

«Весной 2021 года я полагал, что все правительственные усилия по разгадке этой тайны не за горами. Однако вскоре научные усилия свернули по просьбе правительств», —  сообщил он.

Вайс отметил, что научное сообщество «было готово задействовать финансовые и человеческие ресурсы» для исследования загадочной болезни, однако ученым отказали в праве на ее изучение.

Нейробиолог извинился перед теми, кто пострадал от болезни. По его словам, неизвестный недуг коснулся около 350 человек.

Это не первый ученый, который сообщил о запрете на изучение загадочной болезни мозга в Канаде. Его коллеге Майкл Култхарт также з апретили исследовать загадочную неврологическую болезнь в провинции Нью-Брансуик.

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