Ведущий научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с РИА «Новости» выразил мнение о влиянии поддержки Дональдом Трампом израильской бомбардировки Ирана на его политическое будущее. Эксперт подчеркнул, что действия президента США определяют судьбу его второй президентской кампании.

В условиях согласия на нападение Израиля на иранские объекты, администрация Трампа взяла на себя ответственность за последствия. Первоначально предполагалось, что военная кампания продлится недолго и закончится победой. Однако реальность оказалась иной: Израиль столкнулся с сопротивлением и обратился за поддержкой к США, что ставит Трампа перед сложным выбором, написал «Ридус».

Отказ от продолжения операции, по мнению Васильева, приведет к значительному падению рейтинга Трампа, поскольку его избиратели ожидают твердых и решительных действий. Если же операция продолжится и будет неудачной, это может обернуться политическим поражением для президента.