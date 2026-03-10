Ученый Сидоров предрек Европе новый «энергетический шок»

Европа рискует пережить очередной серьезный энергетический кризис. Об этом заявил доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров в интервью URA.RU .

Ученый пояснил, что разрыв многолетних связей с Россией, обеспечивавшей дешевыми ресурсами с 1970-х годов, поставил европейские страны в уязвимое положение.

«Страны Восточной Азии, обладающие достаточными финансами, справятся с высокими ценами на энергоносители. Но Европа, отказавшись от стабильных поставок дешевых ресурсов из России, оказалась в сложной ситуации и вполне может вновь испытать серьезный энергетический шок», — сказал Сидоров.

Исторически первый крупный энергетический кризис произошел в 1973 году, вызванный действиями арабских государств-экспортеров нефти, прекративших поставки сырья странам Запада, напомнил эксперт.