Ученый РАН Федоров назвал нулевыми шансы премьера Франции Байру удержать пост

Возможность удержания поста премьер-министра Франции у Франсуа Байру сводится к нулю, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, ситуацию способны изменить лишь чрезвычайные события.

«Скорее всего, его (Байру — прим. ред.) отправит в отставку нижняя палата при голосовании о доверии правительству», — допустил аналитик.

Федоров уточнил, что поводом для выражения недоверия властям стало недовольство депутатов проектом государственного бюджета на 2026 год. Франция сейчас переживает тяжелый финансово-экономический кризис.