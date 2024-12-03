Ученый РАН Белов: геополитический конфликт между Европой и США назревает после избрания Трампа

Между западными союзниками могут усилиться противоречия в сфере экономики и безопасности на фоне избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатом. Таким мнением поделился заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в ходе выступления на заседании российского состава рабочей группы СМИ Форума «Петербургский диалог», его слова приводит сайт kp.ru .

По мнению специалиста, Европа опасается, что Трамп перенесет на нее большую долю военных расходов для того, чтобы снизить нагрузку на американский бюджет. Кроме того, это приведет к перераспределению ролей в вопросах финансирования Украины, отметил Белов.