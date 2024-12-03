Ученый РАН Белов: геополитический конфликт между Европой и США назревает после избрания Трампа

Между западными союзниками могут усилиться противоречия в сфере экономики и безопасности на фоне избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатом. Таким мнением поделился заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в ходе выступления на заседании российского состава рабочей группы СМИ Форума «Петербургский диалог», его слова приводит сайт kp.ru.
По мнению специалиста, Европа опасается, что Трамп перенесет на нее большую долю военных расходов для того, чтобы снизить нагрузку на американский бюджет. Кроме того, это приведет к перераспределению ролей в вопросах финансирования Украины, отметил Белов.
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