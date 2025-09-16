Ученый РАН Бабаев спрогнозировал рост конкуренции между КНР и США

Соединенные Штаты стремятся сохранить ведущую роль на мировой торговой площадке, не уступая первенства Китаю. Об этом заявил директор Института КНР и современной Азии РАН Кирилл Бабаев в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По его мнению, государства продолжат осуществлять незначительные торгово-экономические связи, однако конкурентная борьба усилится.

«Ждать каких-либо прорывных договоренностей на саммите в Пекине, в Вашингтоне или Малайзии не приходится. Совершенно ясно, что соперничество будет продолжено», — отметил ученый.

Как пояснил специалист, сторонам удастся заключить разве что минимальное соглашение о торговле, поскольку обе страны понимают, что их экономические интересы зависят от партнера.