Ученый Притчин назвал ограниченными попытки ЕС укрепиться в Центральной Азии
Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин оценил возможность Евросоюза закрепиться в Центральной Азии. Об этом сообщили «Известия».
Специалист назвал соответствующие попытки объединения довольно ограниченными. Союз считается важным экономическим партнером только для Казахстана, напомнил ученый.
«Для всех остальных <…> в какой-то степени эгоизм европейских компаний ограничивает возможности ЕС стать полноценным и влиятельным актором в регионе», — пояснил эксперт.
По его словам, роль также играют географическая удаленность и слабое понимание основных целей развития Европейского союза.
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