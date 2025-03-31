Ученый Притчин назвал ограниченными попытки ЕС укрепиться в Центральной Азии

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин оценил возможность Евросоюза закрепиться в Центральной Азии. Об этом сообщили « Известия ».

Специалист назвал соответствующие попытки объединения довольно ограниченными. Союз считается важным экономическим партнером только для Казахстана, напомнил ученый.

«Для всех остальных <…> в какой-то степени эгоизм европейских компаний ограничивает возможности ЕС стать полноценным и влиятельным актором в регионе», — пояснил эксперт.

По его словам, роль также играют географическая удаленность и слабое понимание основных целей развития Европейского союза.