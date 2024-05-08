Ученый Оленченко: США намеренно допустили утечку данных о санкциях против французской Framatome | 360°

Мир 08 мая 2024, 13:54 Ученый Оленченко: США намеренно допустили утечку данных о санкциях против французской Framatome

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Депутат Европарламента Матильда Андруэ заявила, что США готовят законопроект о «наказании» для французской компании Framatome. Меры объясняются связями организации с РФ до начала конфликта на Украине. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его мнению, Соединенные Штаты намеренно допустили утечку сведений о готовящихся санкциях в отношении Framatome. Задачей в данном случае является дополнительное давление на французов.

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«Американцы применяют режим санкций веерным путем, то есть на любом направлении коммерческой деятельности, где они встречают препятствие», — пояснил эксперт.

Он добавил, что таким образом европейскую страну предупреждают о последствиях за сопротивление американской компании Westinghouse.