Ученый Михаленко рассказал, что секретная база США под Гренландией стала ловушкой природы

Заброшенная американская военная база времен Холодной войны снова привлекла внимание общественности. Расположенная глубоко под слоем вечного льда, эта база была частью засекреченного проекта «Ледяной червь». Главный научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук, гляциолог и палеоклиматолог Владимир Михаленко в интервью kp.ru рассказал, почему американские военные вынуждены были оставить базу спустя всего лишь десять лет эксплуатации.

По словам специалиста, причина в том, что любая конструкция, возведенная в снежном покрове, неизбежно исчезает под воздействием естественных процессов — осаждения и постепенной перекристаллизации снежной массы. Помимо этого, постоянное движение самого ледника усугубляет ситуацию, деформируя сооружения под огромным весом льда.

Как отметил ученый, именно эти процессы превратили некогда функционирующий объект в своеобразный подземный лабиринт, ныне видимый только радарами NASA.