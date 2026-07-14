Страны Евросоюза вынуждены закупать рыбу у России, так как не способны обеспечить себя этим ресурсом самостоятельно из-за сложностей в отрасли. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Специалист напомнил, что ведущие государства Европы — Германия, Франция, Испания и отчасти Португалия — действительно приобретали значительные объемы российской рыбы.

«Больше всего покупала вышедшая из ЕС Великобритания», — отметил эксперт.

По словам Межевича, процессы добычи, переработки и логистики рыбы сопряжены с большими трудностями, что вынуждает Евросоюз ориентироваться на импорт из России. Кроме того, блюда из трески являются важной частью национальной кухни Германии, Голландии и Бельгии, при этом они остаются доступными для населения.