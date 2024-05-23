Ученый Межевич назвал запрет Норвегии на въезд россиянам политическим жестом

Норвегия с 29 мая будет отказывать во въезде российским туристам. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал президент Ассоциации прибалтийских исследований и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Он напомнил, что большой поток путешественников из РФ в эту страну никогда не наблюдался. Соответствующее решение является политическим жестом.

«Надо продемонстрировать ужесточение, а особых возможностей для этого нет. Конечно, надо отвечать, но не симметрично», — высказался ученый.

По его мнению, Норвегия — страна потенциального первого удара по России.