Ученый Лункин сообщил о действии определенного церемониала похорон папы римского

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в интервью Life провел параллель между процедурами, связанными с похоронами папы римского, и ритуалами, применяемыми в случае смерти монархов.

Он пояснил, что разработка регламентов и правил, регулирующих процесс прощания с главой католической церкви, имеет много общего с правилами, используемыми при организации траурных мероприятий для королей и императоров.

«Например, когда королева Елизавета II скончалась, сразу был введен определенный регламент. <…> Примерно то же самое происходит и с папами римскими», — рассказал эксперт.

Действительно, существует определенный церемониал похорон папы римского, однако каждый действующий понтифик имеет право внести коррективы в эти процедуры, добавил ученый.