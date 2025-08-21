Ученый Лукьянов допустил масштабные потери Израиля при штурме сектора Газа
Штурм Газы может привести к большим потерям для Израиля. Такое мнение высказал замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, решение израильского руководства о полной оккупации анклава ставит под угрозу жизни заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.
«Для премьера Израиля и нынешнего военно-политического руководства страны первостепенное значение имеет тотальный разгром ХАМАС. Судьба заложников второстепенна», — отметил аналитик.
Как пояснил специалист, именно данная ситуация вызывает конфликт между властями и обществом, для которого жизнь граждан — приоритет. Наступление в Газе грозит значительными потерями среди военнослужащих, добавил ученый.