Ученый Лукьянов допустил масштабные потери Израиля при штурме сектора Газа

Штурм Газы может привести к большим потерям для Израиля. Такое мнение высказал замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, решение израильского руководства о полной оккупации анклава ставит под угрозу жизни заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

«Для премьера Израиля и нынешнего военно-политического руководства страны первостепенное значение имеет тотальный разгром ХАМАС. Судьба заложников второстепенна», — отметил аналитик.

Как пояснил специалист, именно данная ситуация вызывает конфликт между властями и обществом, для которого жизнь граждан — приоритет. Наступление в Газе грозит значительными потерями среди военнослужащих, добавил ученый.