Вероятно, кандидату в президенты Румынии Джордже Симиону удастся избежать повторения судьбы его коллеги Каллина Джорджеску, исключенного из избирательной кампании. Об этом заявил сотрудник Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По мнению эксперта, Симион выглядит более молодым, популярным и доступным политиком для избирателей.

«Симион более понятный, лучше встроенный в политическую жизнь Румынии и поэтому в этом плане более предсказуемый», — добавил ученый.

Хотя рейтинги показывают значительное преимущество кандидата, впереди его ждут многочисленные препятствия, отметил Кочедыков. Евросоюз уже дал понять, что Румыния должна сохранить лояльность западным партнерам. Также открытым остается вопрос о возможной поддержке политики США.