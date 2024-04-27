Ученый Феллоуз: открывшие гробницу Тутанхамона люди погибли из-за радиоактивных веществ | 360°

27 апреля 2024, 14:29
Ученый Феллоуз: открывшие гробницу Тутанхамона люди погибли из-за радиоактивных веществ
Причиной гибели более 20 человек, открывших гробницу Тутанхамона в 1922 году, стали радиоактивные вещества. Такое мнение выразил ученый Росс Феллоуз, сообщил сайт Scintific Exploration.
По мнению исследователя, мистика в этом совсем отсутствует. Так, археологи при раскопках выявили высокий радиосигнал в руинах гробниц Древнего царства. Согласно современным исследованиям, он превышает нормы примерно в 10 раз.
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Феллоуз предположил, что жители Египта знали о радиации, но описывали это как места со «злыми духами», сообщили «Известия».
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