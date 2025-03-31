Ученый Федоров: решение по Ле Пен вызовет серьезные политические последствия

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и специалист по Франции Сергей Федоров прокомментировал судебное решение, ограничивающее избирательные права лидера французского политического движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщил RT .

По мнению эксперта, этот шаг окажет значительное влияние на расстановку сил перед президентскими выборами 2027 года. Специалист назвал решение политически мотивированным.

«Марин Ле Пен — это самый популярный нынешний французский политик с большим опытом участия и в президентских кампаниях. И поэтому это решение <…> будет иметь серьезные политические последствия для дальнейшей французской внутренней политики», — заявил ученый.

Тем не менее, Федоров заявил, что вероятность массовых протестов среди сторонников Ле Пен невелика, и дело вряд ли дойдет до сценария «цветной революции».