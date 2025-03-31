Ученый Федоров: решение по Ле Пен вызовет серьезные политические последствия
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и специалист по Франции Сергей Федоров прокомментировал судебное решение, ограничивающее избирательные права лидера французского политического движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщил RT.
По мнению эксперта, этот шаг окажет значительное влияние на расстановку сил перед президентскими выборами 2027 года. Специалист назвал решение политически мотивированным.
«Марин Ле Пен — это самый популярный нынешний французский политик с большим опытом участия и в президентских кампаниях. И поэтому это решение <…> будет иметь серьезные политические последствия для дальнейшей французской внутренней политики», — заявил ученый.
Тем не менее, Федоров заявил, что вероятность массовых протестов среди сторонников Ле Пен невелика, и дело вряд ли дойдет до сценария «цветной революции».