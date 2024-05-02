Ученый Федоров: многие французы считают блефом заявления президента Макрона об отправке войск на Украину | 360°

Мир 02 мая 2024, 18:19 Ученый Федоров: многие французы считают блефом заявления президента Макрона об отправке войск на Украину

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам эксперта, подобные идеи не находят поддержки во французском обществе, несмотря на заверения о якобы опасности российской стороны.

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«Многие считают заявления Макрона блефом, который имеет политические цели отвлечь французов от социальных и экономических проблем. Этот контраст существует», — отметил Федоров.

Он также добавил, что Макрон не боится протестов. Благодаря активной деятельности журналистов Россию воспринимают в стране как агрессора.