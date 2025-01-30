Ученый Биткова: у Джорджеску нет шансов дойти до выборов

По результатам первого тура президентских выборов в Румынии, который прошел 24 ноября 2024 года, Кэлин Джорджеску вышел в лидеры, набрав 22,95% голосов. Перспективы политика оценила ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова в беседе с ИА НСН .

По ее словам, Конституционный суд не допустит кандидата до выборов, ведь его уличили в связях с РФ.

«Я лично на 100% уверена, что он не пройдет фильтр Конституционного суда, который утверждает кандидатов. Прошлые выборы это уже показали, тогда отклонили кандидатуру деятеля праворадикального крыла Дианы Шошоаке», — заявила ученый.

В доказательство специалист напомнила о высказываниях Джорджеску против НАТО и американских баз на территории Румынии. Кроме того, политик демонстрировал некие симпатии президенту Владимиру Путину, добавила Биткова.