Ученые из Университета Линкольна: музыкальная память не меняется с возрастом

Ученые из Университета Линкольна в Великобритании провели исследование и выяснили, что с возрастом у человека не ослабевает способность запоминать и узнавать музыку. Об этом сообщил сайт Plos ONE.

Участники эксперимента распознавали музыкальные темы во время живого концерта симфонического оркестра. Им включали три композиции — Eine kleine Nachtmusik Моцарта и две специально созданные мелодии, сообщила «Национальная служба новостей».

Ученые выяснили, что первую мелодию Eine kleine Nachtmusik одинаково хорошо узнавали люди всех возрастов.

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