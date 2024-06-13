Ученые из Даремского университета: огромные валуны Стоунхенджа могли принести ледники

Ученые из Даремского университета в Великобритании выяснили, что огромные валуны одного из самых знаменитых археологических памятников в мире Стоунхенджа могли принести движущиеся ледяные массы. Об этом сообщил The Daily Mail.

Новое исследование показало, что камни могли передвигать совсем не люди. Так, на поверхности «потерянного камня» размером с человеческий череп, найденного на территории Стоунхенджа в 1924 году, обнаружили следы воздействия ледников.

При движении камней с ледниками они переворачиваются из стороны в сторону, так и образуются плоские грани с закругленными краями, сообщил «Мир 24».