Ученые из английского Института археологии заявили, что Стоунхендж является символом единства Британии

Новое исследование, проведенное учеными из английского Института археологии, позволило разгадать тайну предназначения Стоунхенджа. Оказалось, что это сооружение было создано как символ объединения трех регионов Британии. Об этом сообщил «Ридус» .

Каменные плиты были привезены из юго-запада Уэльса и северо-востока Шотландии. Это позволяет предположить, что сооружение стало результатом вклада различных народов в общее дело.

Кроме того, Стоунхендж служил солнечным календарем. Строение символизировало политическое объединение страны, а также единство между людьми, природой и предками. Все камни неолитического памятника были привезены из отдаленных регионов, что делает Стоунхендж уникальным среди 900 каменных кругов Британии.

Сооружение состоит из больших плит песчаника (сарсенов) и 80 голубых камней, доставленных из разных уголков страны. Алтарный камень, самый большой голубой камень в центре Стоунхенджа, прибыл из северной Шотландии, преодолев расстояние в 1000 километров.

На протяжении как минимум пяти столетий ранней истории Стоунхендж использовался как крематорий для взрослых мужчин и женщин. Почти половина похороненных здесь людей жили за пределами Солсберийской равнины, что свидетельствует о том, что люди приезжали на похороны издалека. Зимой рядом со Стоунхенджем в деревне Даррингтон-Уоллс устраивались пиры.