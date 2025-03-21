Уборщик из Техаса мочился в офисный кулер и заразил сотрудников герпесом

В Техасе уборщик мочился в офисный кулер и заразил сотрудников венерическими заболеваниями. Мужчину осудили на шесть лет тюрьмы, признав мочу «смертельным оружием». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

История произошла в Хьюстоне в 2022 году. Сотрудница медицинской клиники заметила, что вода в кулере странного цвета и вкуса. Она начала носить воду в бутылках, но вскоре и она начала плохо пахнуть. Девушка установила камеру и поставила перед ней бутылку.

На видео сотрудница клиники увидела, что пожилой уборщик справил нужду в бутылку и продолжил мыть пол. Злоумышленника задержали, на допросе он признался, что у него имеются венерические заболевания. Сотрудницы клиники сдали анализы, врачи диагностировали герпес первого типа, хламидии и другие венерические заболевания.

Окружная прокуратура квалифицировала мочу уборщика как «смертоносное оружие». На суде мужчина признал вину и получил наказание — шесть лет тюрьмы.

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