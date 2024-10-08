Убийство в чемодане. Женщина расправилась с бойфрендом во время игры в прятки

Court TV: в США мужчина задохнулся в чемодане для косметики своей подруги

В США женщина расправилась с бойфрендом, закрыв его в чемодане для косметики во время пьяной игры в прятки. Мужчина не смог самостоятельно выбраться и погиб, сообщил телеканал Court TV .

В американском штате Флорида мужчина задохнулся насмерть в чемодане для косметики своей сожительницы, которая заявила полиции, что сделала это якобы не нарочно. Останки 42-летнего Хорхе Торреса-младшего обнаружили в феврале 2020 года.

При этом его возлюбленная Сара Бун заявила на допросе, что это был несчастный случай. По ее словам, они пьяными играли в прятки, а в чемодане она его закрыла ради шутки. Потом Бун ушла спать, полагая, что мужчина сам выберется. Утром она его обнаружила мертвым.

Спустя время в руки полиции попало видео, которое она сняла. На нем мужчина метался внутри чемодана и кричал, что не может дышать.

Сейчас ведется судебное разбирательство. Если Бун признают виновной в убийстве, то ей будет грозить пожизненное заключение.

Ранее житель Саратова зарезал знакомую в салоне сотовой связи.