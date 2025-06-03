«У спектакля есть важный зритель». Зачем Зеленскому переговоры, если мир ему не нужен

Украина не собирается подписывать никаких соглашений о прекращении огня с Россией, несмотря на новый раунд переговоров в Стамбуле. Политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, зачем представители Киева разговаривают с российской делегацией.

По его словам, никакое мирное урегулирование на данный момент президента Украины Владимира Зеленского не интересует.

«Киевский режим будет до последнего цепляться за власть, а продолжение боевых действий является единственным условием, при котором эта преступная группировка, засевшая в Киеве, может сохранить сама себя, свою власть и свои материальные ресурсы», — отметил Фельдман.

Украинские власти специально формулируют свои так называемые мирные инициативы в провокационной манере. Они понимают, что Россия не может согласиться с их требованиями даже с точки зрения Конституции.

«Ну и кроме того, у этого спектакля, разыгрываемого украинцами, есть важный зритель, — это президент США Дональд Трамп, ради которого они и ломают эту комедию», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что требования Киева менялись с самого начала спецоперации. Когда российские войска с трех сторон окружали украинскую столицу, то киевский режим был довольно близок к подписанию капитуляции. Потом Россия в порядке доброй воли отвела свои войска, и «все это было сброшено в мусорную корзину».

«Если бы они хотели мира, то прислушивались бы к требованиям Москвы и начали заниматься реальным процессом урегулирования, а не разыгрывать комедию перед лицом своих западных покровителей, рассчитывая на то, что они возложат на Москву вину за срыв мирного процесса», — заявил Фельдман.

Сейчас, по его мнению, то, что происходит в Стамбуле, в последнюю очередь напоминает реальные мирные переговоры. Это борьба за то, кого Трамп в конечном итоге обвинит в том, что все его мирные инициативы не достигли успеха. Украина из мирного процесса добровольно не выйдет, а будет его только имитировать.