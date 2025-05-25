У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом

У берегов Индии затонул контейнеровоз с мазутом и дизельным топливом

В 38 морских милях от побережья города Кочи штата Керала на юге Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3, шедший под флагом Либерии. Об этом сообщило издание The Indian Express .

На борту судна находилось 640 контейнеров, в том числе 12 с карбидом кальция и 13 с опасным грузом. Также на корабле было 367,1 тонны мазута и 84,44 тонны дизельного топлива.

По имеющийся информации, из-за затопления одного из трюмов контейнеровоз полностью перевернулся, есть угроза разлива топлива.

«Оснащенные передовой технологией обнаружения нефтяных разливов самолеты береговой охраны проводят воздушную оценку пострадавшей территории. На данный момент данные о разливе нефти не поступали», — отметили в береговой охране Индии.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями посоветовало жителям прибрежных районов не приближаться к выброшенным волнами объектам, которые могут принадлежать затонувшему судну.

Ранее контейнеровоз в Китае снес часть моста, машины и автобус упали в реку.