У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом
У берегов Индии затонул контейнеровоз с мазутом и дизельным топливом
В 38 морских милях от побережья города Кочи штата Керала на юге Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3, шедший под флагом Либерии. Об этом сообщило издание The Indian Express.
На борту судна находилось 640 контейнеров, в том числе 12 с карбидом кальция и 13 с опасным грузом. Также на корабле было 367,1 тонны мазута и 84,44 тонны дизельного топлива.
По имеющийся информации, из-за затопления одного из трюмов контейнеровоз полностью перевернулся, есть угроза разлива топлива.
«Оснащенные передовой технологией обнаружения нефтяных разливов самолеты береговой охраны проводят воздушную оценку пострадавшей территории. На данный момент данные о разливе нефти не поступали», — отметили в береговой охране Индии.
Управление по борьбе со стихийными бедствиями посоветовало жителям прибрежных районов не приближаться к выброшенным волнами объектам, которые могут принадлежать затонувшему судну.
Ранее контейнеровоз в Китае снес часть моста, машины и автобус упали в реку.