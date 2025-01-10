У берегов ФРГ потерял управление танкер с 99 тысячами тонн нефти

Танкер, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море недалеко от берегов острова Рюген. По данным немецкой аварийно-спасательной службы, на борту судна находится около 99 тысяч тонн нефти, сообщило агентство DPA .

Речь идет о 274-метровом танкере Eventin, который ходит под флагом Панамы. Он направлялся из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. На данный момент нет угрозы окружающей среде, экипаж находится на борту судна. Эвакуация не потребовалась.

Ожидается, что судно отбуксируют в порт. Причина потери управления пока не установлена.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года при сильном шторме потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации экстренных служб, общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тысяч тонн.

Ранее загрязнения мазутом обнаружили на почти 15 километрах побережья в Крыму: в четырех регионах и на острове Тузла. Мониторинг загрязнений ведут с использованием 10 морских и двух воздушных судов.