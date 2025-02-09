Тысячи золотых слитков внезапно изъяли из Банка Англии

Из хранилищ Банка Англии изъяли тысячи золотых слитков на фоне опасений экономического влияния торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

Из хранилищ за последние несколько месяцев вывезли приблизительно восемь тысяч слитков, это почти 2% от общего запаса.

Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден объяснил, что это связано с ростом цены на нью-йоркском фьючерсном рынке — она поднялась выше наличной цены в Лондоне, и беспокойством трейдеров из-за возможного введения Трампом пошлин на золотые слитки.

Однако по словам Рамсдена, Банк сумеет выполнить взятые на себя обязательства, несмотря на вероятность задержки из-за вывоза золота за границу.

«Но это очень упорядоченный процесс. Нужно отдельно подчеркнуть, что по сравнению с другими рынками, о которых мы обычно говорим, золото — это физический актив, из-за чего есть настоящие логистические ограничения и ограничения безопасности», — отметил заместитель управляющего Банка Англии.

Ранее появились сообщения, что введенные Трампом торговые пошлины против Канады, Мексики и Китая уже принесли много вреда самой стране. При этом сам президент пообещал наступление нового «золотого века» после воплощения реформ в жизнь.