Тысячелетний храм обнаружили во время прокладки железной дороги в Таиланде

В провинции Таиланда строители, которые проводили работы по прокладке железной дороги, случайно нашли древний буддисткий храм. Об этом сообщила газета The Thaiger .

«Были обнаружены ценные исторические артефакты, в том числе кирпичи, основания колонн в форме бутонов лотоса и впечатляющая пагода высотой два метра с основанием шириной один метр», — рассказали журналисты.

Специалисты осваивали земли в провинции Пхаяо, чтобы подготовить их к строительству железнодорожной линии Ден Чай — Чианг Рай — Чианг Хонг. Несколько дней назад, 24 марта, во время раскопок рабочие наткнулись на кирпичи, основания храмовых столбов в форме бутонов лотоса и двухметровую буддийскую ступу, сделанную из камней, скрепленных цементом.

Эти реликвии оперативно направили в Департамент изящных искусств для дальнейшего изучения. По предварительным оценкам экспертов, возраст сооружения составляет около тысячи лет. Местные власти и общественники возвели ограждения вокруг места раскопок, чтобы сохранить историческое место от «коллекционеров религиозных артефактов и охотников за сокровищами».