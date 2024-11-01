Турция задумалась о введении закона об иноагентах

Турция разрабатывает новый законопроект о защите от иностранного влияния. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Парламент страны планирует рассмотреть его в ближайшие дни. За нарушение закона, по данным агентства, будет предусматриваться уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

Агентство также напомнило, что подобные законы уже действуют в России и Грузии.

В это время турецкая оппозиция уже выказывает беспокойство из-за этого законопроекта, считая его угрозой.

В апреле впервые за 20 лет на муниципальных выборах в Турции победила не правящая Партия справедливости и развития, а оппозиционная Народно-республиканская. Однако, по мнению политолога Павла Фельдмана, страна сохранит политический курс вплоть до новых президентских выборов.