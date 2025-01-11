Турция решила искать нефть и газ в затронутой землетрясениями провинции

В Турции приступили к поискам нефти и газа в провинции Кахраманмараш, на которую в 2023 году обрушились землетрясения. Об этом сообщила газета Yeni Akit .

Стоимость проекта оценили в 762 тысячи долларов (27 миллионов турецких лир).

«Обнаружив природный газ в Эдирне и Хатае, компания Arar Petrol готовится к важному шагу в Кахраманмараше», — отметили авторы материала.

В рамках проекта на участках 57-58 площадью 4448 «квадратов» проведут исследования по поиску нефти и природного газа с помощью бурения.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 обрушились на Кахраманмараш 6 февраля 2023 года. Турецкие власти назвали случившееся «катастрофой века», в результате стихийного бедствия погибли 53 тысячи человек, 107 тысяч пострадали. Ущерб государству достиг 104 миллиарда долларов.

В конце декабря на северо-западе Турции прогремел мощный взрыв, который разрушил часть жилого здания. Предварительно, сдетонировал природный газ.