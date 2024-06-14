Турция рассмотрит предложение России об участии в проекте АЭС в Синопе

Депутат Завальный: РФ направила Турции заявку на участие в проекте АЭС в Синопе

Россия согласилась принять участие в проекте новой АЭС в турецком Синопе, генподрядчиком объекта будет выступать местная компания. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Российская делегация посетила Турцию с рабочим визитом и ознакомилась со строительством АЭС «Аккую». Представители Госдумы также провели встречи в турецком парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов страны. Завальный отметил, что в Турции собираются возвести две атомные электростанции.

«Российская сторона хочет принять участие в проекте в Синопе. Это четыре блока — два блока по два блока», — объяснил он.

Парламентарий добавил, что Турция также рассматривает варианты строительства объектов с корейскими или китайскими визами.

Ранее президент Владимир Путин призвал создавать достойные условия для специалистов в атомной энергетике. Он напомнил, что в ряде стран сворачиваются исследования в области ядерной науки, закрываются атомные электростанции.