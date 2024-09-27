Турция потребовала от ЕС защитить классический рецепт донер-кебаба

Турция стремится получить от Европейского союза защищенный статус для донер-кебаба, потому что рецепт этого популярного в Германии блюда значительно отличается от традиционной версии. Об этом сообщил журнал The Economist .

Еврокомиссия предоставила сторонам шесть месяцев для достижения компромисса в споре.

Согласно информации издания, турецкие требования предполагают использование только двух видов мяса — говядины и курицы. Также под защиту могут попасть методы маринования и нарезки мяса.

Объем продаж донер-кебабов в Европе составляет около 3,5 миллиарда евро в год, из которых 2,3 миллиарда евро — в Германии. Журнал подчеркивает, что, если Турция добьется у ЕС права на защиту наименования традиционного блюда, в Европе его придется продавать под другим названием. В то же время как в Турции, так и в Германии люди выражают недовольство ростом цен на это блюдо — средняя стоимость порции уже достигла 10 евро.

Защита традиционных блюд и рецептов в Европе осуществляется в рамках правовых норм, включая защищенные наименования мест, географические указания и гарантии традиционности. Турция может запрашивать у ЕС защищенный статус для своих традиционных блюд, несмотря на то, что не является участником сообщества.

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