Турция опровергла сообщения об отказе в дозаправке израильского самолета

Anadolu: капитан израильского самолета отказался от дозаправки в Анталье

Фото: Pxhere

Сообщения о том, что Турция отказала в дозаправке экстренно севшему в Анталье лайнеру, не соответствует действительности. Об этом сообщил турецкий диписточник информационного агентства Anadolu.

Израильскому самолету выдали разрешение на экстренную посадку в Анталье из-за недомогания у одного из пассажиров. Из гуманитарных соображений должна была состояться дозаправка воздушного судна, но капитан от этого отказался.

«КВС еще до завершения необходимых процедур по своему желанию отказался и решил вылететь из аэропорта», — сообщил источник.

Накануне 200 россиян застряли в аэропорту Антальи. Люди оказались заперты в раскаленном самолете.

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