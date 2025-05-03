Турция не откроет воздушное пространство для самолета Нетаньяху

Турецкие власти закрыли небо для израильских самолетов и не планируют его открывать. Об этом сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики.

По его данным, Турция не собирается открывать воздушное пространство, в том числе и для визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан.

Решение о закрытии неба для израильских самолетов Турция приняла после начала военной операции в секторе Газа.

«Турция продолжает поддерживать справедливое дело палестинского народа. Не полагайтесь на необоснованные обвинения», — отметили в центре.

По данным AIAGlobal, Нетаньяху планирует нанести визит в Азербайджан с 8 по 11 мая.

Ранее закрытия неба для его борта потребовала турецкая партия Vatan, сообщил RT. Генсек партии Озгюр Бурсала предупредил, что отмена решения о воздушном пространстве сведет на нет заявления о дружбе и братстве с Палестиной.